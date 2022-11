Smartfony wyprą specjalistyczny sprzęt? Mogą monitorować mosty

Choć smartfony są niewielkie, dysponują sporą mocą obliczeniową, a do tego wyposażone są w liczne cenne urządzenia, takie jak choćby akcelerometr. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) dowiedli, że telefony komórkowe, na których zainstalowana zostanie właściwa aplikacja, mogą zastąpić specjalistyczne czujniki do monitorowania stanu mostów.