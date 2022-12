Słowacja przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29? Temat maszyn powraca

Jeszcze nie przekazaliśmy wam myśliwców MiG-29, ale jesteśmy na to gotowi. Rozmawiamy z naszymi partnerami z NATO o tym, jak to zrobić. Dzisiaj odbyliśmy bardzo rzeczową rozmowę z panem prezydentem. Nasz minister obrony wyjaśnił waszemu prezydentowi, jak możemy to zrobić. I myślę, że w najbliższych tygodniach na Słowację przyjedzie ukraińska delegacja i będziemy pracować razem z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, aby to urzeczywistnić. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego, myślę, że stanie się to wkrótce i samoloty będą na Ukrainie - powiedział Káčer w wywiadzie dla Interfax-Ukraina.