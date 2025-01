Słonie w zamian myśliwce? Tak Rosjanie robią interesy

Radio France Internationale informuje z kolei, że transakcja obejmowała pięć samic i jednego samca, należących do gatunku słoni indyjskich, które zostały przetransportowane z Mjanmy do Moskiewskiego Państwowego Cyrku Bolszoj rosyjskim samolotem transportowym. Według serwisu zwierzęta miały być zabrane ze swojego środowiska naturalnego.

Trudno jednoznacznie ustalić, czy doniesienia o "wymianie" słoni na rosyjskie myśliwce są prawdziwe. Wiadomo jednak, że Rosja i Mjanma prowadzą współpracę wojskową. W jej ramach w 2018 r. Mjanma podpisała umowę na zakup myśliwców Suchoj Su-30SME o wartości szacowanej na ok. 400 milionów dolarów. Pierwsze dwie maszyny dostarczono w marcu 2022 r. i oficjalnie weszły one do służby 15 grudnia tego samego roku. Kolejne dwie dostarczono w 2023 r., a ostatnie dwie w grudniu 2024 r., co zakończyło realizację kontraktu.