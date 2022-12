Śledził Elona Muska na Twitterze. Ten zrobił mu psikusa

Elon Musk zaproponował Sweeney'owi 5 tys. dolarów za usunięcie konta z Twittera i zaprzestanie śledzenia jego samolotu. Ten odrzucił propozycję, twierdząc, że jest w stanie to zrobić za co najmniej 50 tys. dolarów. Miliarder, szukając sposobu na pozbycie się swojego szpiega "sięgnął" nawet po Teslę. Wśród propozycji pojawił się opłacony na 3 lata abonament na samochód Tesla Model 3. Mężczyźni nie doszli jednak do porozumienia, a Sweeney dalej obserwował loty Muska. Jak się jednak okazuje - do czasu.