Ślady "pająków" na Marsie. Zauważyła je kosmiczna sonda

Naukowcy wykonali nowe zdjęcia Miasta Inków i jego ukrytych "mieszkańców". Jak wyjaśnia ESA, widoczne na kosmicznych fotografiach "pająki" to nic innego, jak niewielkie plamy, które powstają, gdy marsjańska zima zamienia się w marsjańskie lato. Wiosenne promienie Słońca, padające na pokrytą lodem powierzchnię, w której kryje się dwutlenek węgla, przyczyniają się do powstawania gazu. Gromadzi się on, a następnie przebija warstwę pokrywającego go lodu i tworzy "pajęcze" formacje.