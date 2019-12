Skywalker w Wiedźminie? Mark Hamill zainteresowany rolą Vesemira

Odbiór serialu "Wiedźmin" od Netflixa był niejednoznaczny, ale już wkrótce mają ruszyć pierwsze prace nad drugim sezonem. Kogo ze świata Białego Wilka zobaczymy w kolejnych sezonach? Niewykluczone, że aktora powszechnie znanego z "Gwiezdnych Wojen".

Co ciekawe premiery filmu "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie" i pierwszego sezonu serialu "Wiedźmin" odbyły się tego samego tygodnia. I potencjalnie to nie jedyne kwestie wiążące oba te widowiska.

Osoba odpowiedzialna za profil Club Star Wars stwierdziła, że w takim razie mógłby i powinien go zagrać Mark Hamill. Aktor też odniósł się do tematu. Można przeczytać, jego słowa, które brzmią "Nie mam pojęcia co to jest i o czym to jest, ale zgadzam się. Mogę i powinienem go zagrać."