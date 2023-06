Skutki eksplozji w Nowej Kachowce. Katastrofa w Morzu Czarnym

Zasolenie Morza Czarnego w pobliżu Odessy spadło prawie trzykrotnie w wyniku wysadzenia zapory w Nowej Kachowce . Według ekologów z niezależnego portalu Kiedr to skutek napływu ogromnej ilości słodkiej wody z Dniepru. Rocznie do Morza Czarnego wpada z tej rzeki około 55 kilometrów sześciennych wody. Natomiast w ciągu ostatniego tygodnia wpłynęło jej aż 10 kilometrów sześciennych - poinformowali ekolodzy.

Spadek zasolenia Morza Czarnego grozi zakwitem sinic, które tłumią naturalną florę tego akwenu. Należy się też liczyć z tym, że do morza mogą dostać się toksyczne substancje z kanalizacji i wysypisk śmieci - napisał portal i dodał, że odnotowano dziewięciokrotne przekroczenie stężenia żelaza w wodzie. Na plaże Odessy morze wyrzuca śmieci, szlam i martwe zwierzęta.

Administracja obwodu chersońskiego poinformowała we wtorek, że zalany obszar w obwodzie zmniejszył się prawie o połowę ze 139 do 77,8 kilometrów kwadratowych. Szef administracji obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin powiedział, że do tej pory zalanych zostało około 55 tys. hektarów lasów - informuje Radio Swoboda.