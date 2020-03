SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [20.03.2020]

Asteroida Ryugu zaskoczyła naukowców. Nowe dane rozszerzają wiedzę o Układzie Słonecznym

Rozwiązania, które testuje się walce z COVID-19

Okręt podwodny odnaleziony po 62 latach

Zespół odkrywców "Lost 52 Project" zlokalizował okręt podwodny należący do Amerykańskiej Marynarki Wojennej , który w wyniku nieszczęśliwego wypadku zatonął 62 lata temu na Oceanie Spokojnym. To jeden z czterech tego typu statków utraconych podczas zimnej wojny.

Jednostka zatonęła 62 lata temu. Stało się to dokładnie 28 maja 1958 roku podczas ćwiczeń wojennych, kiedy w wyniku awarii napędu statek zaczął tonąć. Załodze udało się wyprowadzić okręt z powrotem na powierzchnię, jednak był to tylko chwilowy sukces. Po krótkim czasie doszło do przypadkowej kolizji z innym okrętem marynarki wojennej USS Silverstein, po której to statek zatonął na zawsze.