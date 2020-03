Okręt podwodny odnaleziony po 62 latach. Statek zlokalizowano na głębokości ponad 3 tys. metrów

Zespół odkrywców "Lost 52 Project" zlokalizował okręt podwodny należący do Amerykańskiej Marynarki Wojennej, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku zatonął 62 lata temu na Oceanie Spokojnym. To jeden z czterech tego typu statków utraconych podczas zimnej wojny.

Grupa "Lost 52 Project" zajmująca się odnajdywaniem zaginionych okrętów Amerykańskiej Marynarki Wojennej z czasów II wojny światowej zlokalizowała USS Stickleback - okręt podwodny klasy Balao o kadłubie SS-415. To jeden z czterech okrętów podwodnych należących do US Navy utraconych podczas zimnej wojny. Pozostałe to: Cochino, Thresher i Scorpion.

Jednostka zatonęła 62 lata temu. Stało się to dokładnie 28 maja 1958 roku podczas ćwiczeń wojennych, kiedy w wyniku awarii napędu statek zaczął tonąć. Załodze udało się wyprowadzić okręt z powrotem na powierzchnię, jednak był to tylko chwilowy sukces. Po krótkim czasie doszło do przypadkowej kolizji z innym okrętem marynarki wojennej USS Silverstein, po której to statek zatonął na zawsze.

Wrak okrętu został odnaleziony w pobliżu miejsca wypadku - mówi Tim Taylor który przewodniczy grupie "Lost 52 Project". Zespół odkrywców zlokalizował USS Stickleback na głębokości 3350 metrów nieopodal hawajskiej wyspy Oahu, położonej na Oceanie Spokojnym.

USS Stickleback to szósty amerykański okręt znaleziony przez grupę "Lost 52 Project". Celem zespołu odkrywców jest zlokalizowanie wszystkich 52, które zatonęły podczas II wojny światowej.

Okręt podwodny Stickleback (SS 415)

Statek został oddany do użytku 29 marca 1945 roku. Swój pierwszy rejs odbył na wyspę Guam, gdzie 6 sierpnia rozpoczął patrol wojenny. 26 czerwca 1946 roku został wycofany ze służby w US Navy, po czym skierowano go do rezerw Floty Pacyfiku. Został ponownie wprowadzony do służby 6 września 1946 r. w San Diego w Kalifornii, jako okręt szkoleniowy.

