Chiny zdecydowały o zakazie jedzenia dzikich zwierząt. Wprowadzenie nowych zasad nie będzie łatwe

Po wybuchu epidemii koronawirusa, która, jak się przypuszcza, rozpoczęła się na targu w Wuhan, Chiny zdecydowały o wprowadzeniu rygorystycznego zakazu konsumpcji i hodowli dzikich zwierząt. Jego respektowanie może być prawdziwym wyzwaniem w obliczu obowiązujących tradycji, przekonań i przyzwyczajeń.

Chiny wprowadzają nowe restrykcje

Eksperci zdrowia publicznego uważają, że wprowadzenie zakazu to ważny krok, ale niewystarczający. Wzywają Pekin, aby wykorzystać tą bezprecedensową sytuację do usunięcia istniejących luk prawnych. To one pozwalają na wykorzystywanie dzikich zwierząt m.in. w tradycyjnej chińskiej medycynie. Nawołują również do transformacji silnie zakorzenionych tradycji wykorzystywania dzikiej przyrody w życiu codziennym.