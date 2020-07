Sezon na pająki w domach rozpoczęty. Oto sposoby na pozbycie się nieproszonych gości

Zła wiadomość - sezon na pająki rozpoczęty . Lato i jesień zbiegają się okresem godowym nielubianych przez nas stworzeń. Właśnie wtedy pająki poszukują ustronnego miejsca, aby zdobyć schronienie i kopulować. Często zastanawiamy się, dlaczego wkradły się do naszego mieszkania, a nie zostały na balkonie czy w piwnicy.

Jak twierdzi Lawrence Bee z British Arachnological Society, pająki mogły spędzić w naszej sypialni czy łazience bardzo długo czasu, a ukazały się nam dopiero teraz, ponieważ opuściły swoją kryjówkę w celu poszukiwania partnera do kopulacji.

Sezon na pająki w domach. Jak się pozbyć niechcianych lokatorów?

Nie ma naukowo udowodnionego sposobu na to, aby pozbyć się pająków z naszego domu. Istnieje jednak wiele metod, aby ograniczyć wizyty nieprzyjemnych stworzeń. Warto pamiętać, że są one bardzo ważnym elementem ekosystemu, dlatego odradzamy ich masowe zabijanie. Gdy już natrafimy na niechcianego lokatora, warto nałożyć na nie szklankę, wsunąć pod nią kartkę i wystawić go na zewnątrz.