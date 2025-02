Setki milionów poszły z dymem. Ukraińcy byli bezlitośni

Rosyjski system obrony powietrznej S-350 "Witiaź" to jeden z nowszych elementów arsenału sił zbrojnych Rosji, który został wprowadzony do służby w ostatnich latach. Rozwiązanie pojawiło się ostatnio w obwodzie donieckim, co nie umknęło uwadze Siłom Zbrojnym Ukrainy. System o szacunkowej wartości 135 mln dolarów został namierzony, a następnie zniszczony przez Ukraińców.

Rosjanie stracili system S-350

S-350 to system średniego zasięgu, który według rosyjskich źródeł ma być bardziej mobilny i efektywny od swoich poprzedników. Zdolny jest do wykrywania i niszczenia samolotów, pocisków manewrujących oraz dronów, a także – choć nie jest to często podkreślane – posiada pewne zdolności do zwalczania pocisków balistycznych. Radar systemu działa w trybie wielokanałowym, co oznacza, że S-350 może jednocześnie śledzić kilkadziesiąt celów i atakować kilkanaście z nich.

Rosyjska propaganda podkreśla, że S-350 ma zasięg do 120 km w przypadku celów aerodynamicznych i ok. 30 km w przypadku celów balistycznych. Wykorzystuje pociski z rodziny 9M96, znane także z systemu S-400, które charakteryzują się wysoką manewrowością i precyzją uderzenia. Mobilność S-350 jest zapewniana przez pojazdy kołowe, co umożliwia szybkie przemieszczenie baterii i zmianę pozycji w odpowiedzi na ruchy przeciwnika lub zmieniającą się sytuację na froncie.

