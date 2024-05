Sensory w koszulkach i kominiarkach. Pomogą ratować życie polskich żołnierzy

Dr inż. Piotr Łubkowski, kierownik projektu z WAT, ocenił, że stwarza to możliwość podjęcia dalszych prac nad doprowadzeniem demonstratora SWD-EwMED do IX poziomu gotowości technologicznej i ostatecznego wdrożenia rozwiązania w Wojsku Polskim, a w szczególności w nowo tworzonych Wojskach Medycznych.

Specjaliści medyczni z WIM-PIB uważają, że wdrożenie tego systemu bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo żołnierzy. Dzięki ciągłemu monitorowaniu parametrów życiowych, żołnierze są automatycznie kwalifikowani do grup oznaczonych kolorami zielonym, żółtym, czerwonym lub niebieskim. To ułatwia pracę medykom i umożliwia natychmiastowe dotarcie do potrzebujących żołnierzy na miejscu zdarzenia.