Niezwykłe znalezisko sprzed 3,7 mld lat. Pomoże odkryć tajemnice wczesnej Ziemi

Kiedy nasza planeta zaczęła się ochładzać, oceany magmy zaczęły stygnąć, zmieniając się litą skałę. To był decydujący etap tworzenia się skalnych struktur na Ziemi. Gazy wulkaniczne, które wydobywały się z ochładzających się oceanów magmy na Ziemi, mogły mieć decydujący wpływ na formowanie się i skład wczesnej atmosfery , która ostatecznie wspierała rozwój życie.

- Znalezienie geologicznych dowodów na to, jak wyglądała Ziemia, kiedy była jeszcze oceanem magmy, jest niezwykle trudne - wyjaśniła Helen M. Williams , wykładowczyni geochemii na Uniwersytecie Cambridge i współautorka badań.

- Dzieje się tak, ponieważ zdarzenia w oceanie magmy miały prawdopodobnie miejsce ponad 4 mld lat temu i wiele skał z tamtego okresu historii Ziemi zostało do tej pory poddanych “recyklingowi” przez ruch płyt tektonicznych - dodaje.

Ekspertka wyjaśnia również, że chociaż te pradawne skały już nie istnieją, to ich pozostałości wciąż mogą znajdować się na granicy płaszcza i jądra planety. To oznacza, że dla badaczy są niedostępne. Część z nich mogła się jednak wydostać na powierzchnię i pozostawić po sobie ślad chemiczny. Tak było w przypadku najnowszych badań.

- Wiedzieliśmy, że Grenlandia będzie dobrym miejscem do poszukiwania śladów przeszłości Ziemi. Nasze próbki pochodzą z południowo-zachodniej Grenlandii, która jest słynnym obszarem dla geologów. Na pierwszy rzut oka skały wyglądają jak każdy bazalt, ale te skały należą do najstarszych na świecie, prawdopodobnie mają od 3,7 do 3,8 mld lat - wyjaśnia badaczka.