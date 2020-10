Lód na Grenlandii topnieje szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 12 tys. lat

Zwiększona utrata lodu prawdopodobnie doprowadzi do podniesienia się poziomu morza o 2-10 cm pod koniec stulecia, biorąc pod uwagę topnienie samego lodu na Grenlandii – donosi The Guardian. Będzie to miało także wpływ na prądy oceaniczne.

Grenlandia. Góra lodowa (Getty Images)