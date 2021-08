Saturn będzie dziś wyjątkowo jasny. Koniecznie spójrz w niebo

Gazowy olbrzym będzie widoczny już od godziny 21.58 czasu polskiego. Można go oglądać do godziny 3.34. Najlepsza widoczność wystąpi o godz. 00.46. Saturn znajdzie się wówczas w najwyższym punkcie. Położenie północnej półkuli planety względem Ziemi pozwoli również zaobserwować majestatyczne pierścienie, pochylone do naszej linii widzenia pod kątem 18 stopni.