Sąsiad Rosji podjął decyzję. Wybrał nowy sprzęt dla armii

Wartość zamówienia to ok. 200 mln euro. Kontrakty obejmują 230 transporterów opancerzonych, z których 100 będzie pochodzić z zakładów Nurol Makina, a reszta z taśm produkcyjnych firmy Otokar. Umowy przewidują ewentualny zakup dodatkowych egzemplarzy oraz części zamiennych jeśli estońskie władze zgłoszą taką potrzebę. Możliwe jest również zamówienie usług dotyczących konserwacji, naprawy i rozwoju pojazdów.

– Zapewnienie ochrony estońskiego żołnierza w niebezpiecznej sytuacji jest dla nas sprawą pierwszorzędną. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w naszych warunkach przy zamówieniu ważne było, aby pierwsze maszyny dotarły do Estonii tak szybko, jak to możliwe – powiedział Karmo Saar z estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych

Nurol Makina dostarczy lekkie transportery opancerzone NMS 4x4 o długości niespełna 5 m. Ich waga to ok. 10 t. We wnętrzu mieści się do dziewięciu osób. Kierowca jest w stanie rozwijać prędkość aż 140 km/h, a w terenie pokonywać m.in. pionowe przeszkody do 0,5 m. Ważna cecha tych wozów to kadłub w kształcie litery V i ochrona nie tylko przed ostrzałem, ale również przed minami.