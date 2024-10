Samolot wleciał w środek huraganu. Jest nagranie

We wtorek mieszkańcy regionu Zatoki Tampa w stanie Floryda rozpoczęli masową ewakuację z powodu nadciągającego huraganu Milton . Według zapowiedzi meteorologów, ma być to jedno z najpotężniejszych zjawisk tego typu w ciągu ostatnich stu lat. Huragan, osiągnąwszy kategorię 5, przynosi wiatry o prędkości nawet 265 km/h.

W sieci pojawiło się również nagranie wykonane we wnętrzu huraganu. Zostało ono zrobione przez łowców huraganów z NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), czyli amerykańskiej instytucji rządowej zajmującej się prognozowaniem pogody. Do wnętrza huraganu wleciał specjalny samolot WP-3D Orion "Miss Piggy" ze specjalną aparaturą pomiarową na swoim pokładzie. Dzięki niej naukowcy mogą bardziej precyzyjnie przewidywać trajektorie huraganów oraz ich potencjalne skutki. Zwłaszcza że samoloty typu "Miss Piggy" są w stanie latać na różnych wysokościach, co pozwala na szczegółowe zbadanie całej struktury huraganu.