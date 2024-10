Huragan Milton. Może być jednym z najbardziej niszczycielskich w historii

Uznany za huragan kategorii 5, Milton osiągnął prędkość wiatru dochodzącą do 290 km/h (180 mph), co czyni go jednym z najsilniejszych huraganów ostatnich lat. Jego gwałtowna intensyfikacja, określana przez meteorologów jako "eksplozja" siły, nastąpiła w zaledwie kilka godzin, co zaskoczyło ekspertów. Huragan zmierza w stronę zachodniego wybrzeża Florydy, gdzie uderzy w środę, 9 października.