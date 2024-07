Samolot 6. generacji. Nowy model koncepcyjny GCAP ujrzał światło dzienne

Wielka Brytania, Włochy oraz Japonia, czyli państwa, które biorą udział w Global Combat Air Program (GCAP) podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Farnborough zaprezentowały najnowszy model koncepcyjny samolotu bojowego 6. generacji. Od swoich poprzedników różni się on m.in. bardziej zaawansowaną konstrukcją oraz większą rozpiętością skrzydeł, co ma wpływać na jego aerodynamikę. Co wiadomo o projekcie GCAP?