Są największym sojusznikiem Rosji. Właśnie przetestowali nową broń

Jak podano w komunikacie, 18 września przeprowadzono testy nowych taktycznych pocisków balistycznych Hwasongpho-11-Da-4.5. Pociski te należą do grupy pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, którą Pjongjang rozwija w ramach swojego programu. W ramach przeprowadzonych testów miały pokonać ok. 320 km. Dodano także, że pewna liczba tych pocisków może zostać dostarczona do Rosji.