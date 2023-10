Są najbardziej wpływowymi naukowcami świata. Łączy ich polska uczelnia

Ranking stranfordzki to lista najbardziej wypływowych reprezentantów świata nauki. Jest aktualizowany co roku i przygotowuje go Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Najnowsza publikacja okazała się wyjątkowa dla Politechniki Opolskiej. Ranking stanfordzki uwzględnił aż 9 naukowców z tej uczelni.