Za mało martwych zwierząt. Nie zaspokajają potrzeb transportu

Biopaliwa stają się coraz popularniejsze. Jeśli ktoś myśli, że pozyskuje się je jedynie z roślin, jest w błędzie. Jak zauważa organizacja Transport & Environment (T&E), od lat bez wiedzy kierowców w produkcji biodiesla używa się tłuszczów zwierzęcych. Teraz mają być one stosowane także jako paliwo w samolotach.

Według badania zleconego przez organizację zużycie biopaliw wykorzystujących ten rodzaj tłuszczu ma się potroić do 2030 r. Tak duży wzrost będzie miał niekorzystny wpływ na zrównoważoną produkcję biopaliw. Bo przykładowo żeby polecieć samolotem z Paryża do Nowego Jorku, potrzeba tłuszczu z aż 8800 martwych świń.

"Okazuje się, że świnie będą latać. Od lat spalamy tłuszcze zwierzęce w samochodach bez wiedzy kierowców. Teraz będą one napędzać twój następny lot. Ale tego stanu rzeczy nie da się utrzymać bez negatywnego wpływu na inne sektory, które będą musiały się zmienić i zacząć korzystać ze szkodliwych alternatyw, takich jak olej palmowy. Potrzebujemy większej przejrzystości, aby konsumenci wiedzieli, co trafia do ich zbiorników i napędza ich loty" – komentuje Barbara Smailagic, ekspertka ds. biopaliw w T&E.