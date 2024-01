PAN: Zmiany w lasach będą miały dramatyczny wpływ na wiele obszarów naszego życia

W ostatnim czasie w Polskiej Akademii Nauk powołano nową grupę ekspercką. To Komitet Problemowy ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium PAN. Gremium ma informować o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu i proponować odpowiednie rozwiązania. Jednym z pierwszych tematów, jakiemu przyjrzeli się badacze, jest sytuacja w polskich lasach. Czyli sytuacja coraz trudniejsza.

Co ważne, nie wszystkie lasy spełniają te funkcje równie dobrze. Dlatego istotna jest nie tylko ich powierzchnia, lecz także jakość. Szczególną ochroną powinny być więc objęte stare, bogate w różnorodność życia systemy leśne.

Zgromadzony przy prezesie PAN zespół ekspertów podkreśla, że kompleksowe działania związane z zarządzaniem polskimi lasami powinny być wypracowane z udziałem wszystkich zainteresowanych grup oraz ekspertów. "Musimy uratować nasze lasy, żeby one mogły ratować nas" - dodają badacze. I wzywają do opracowania wielowymiarowej, opartej na dialogu społecznym polityki leśnej.

"Powszechne i rozległe zmiany w składzie gatunkowym drzewostanów powodują, że gatunki drzew o dużym znaczeniu gospodarczym ustępują miejsca gatunkom do tej pory mniej rozpowszechnionym i nie odgrywającym ważnej roli w produkcji surowca drzewnego" – tłumaczą.

"Procesy takie pojawiły się już kilka lat temu w efekcie suszy na obszarze południowo-zachodniej Polski. Będzie to prowadzić do rozpadu drzewostanów gospodarczych na dużych obszarach, destabilizacji rynku drzewnego oraz problemów logistycznych przy próbach schematycznego uprzątania terenu i sadzenia drzew" - przestrzega komitet.

Z drugiej strony lasu są istotne, by klimat chronić. Co jednak bardzo ważne: sadzenie lasów nie może zastąpić ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Drzewa po prostu nie są w stanie pochłaniać tyle dwutlenku węgla i w takim tempie, w jakim emituje go działalność człowieka.