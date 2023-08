Bałtyk coraz cieplejszy. Wzrost temperatury wyższy od średniego wzrostu na całej Ziemi

"Klimat Morza Bałtyckiego charakteryzują znaczące zmiany sezonowe wynikające z jego lokalizacji. Zimą znajduje się pod wpływem Oscylacji Północnoatlantyckiej wpływającej na cyrkulację atmosferyczną i opady na obszarze znacznej części zlewiska. Wzrost temperatury w zlewisku Morza Bałtyckiego wynoszący 0,08 stopni Celsjusza na dekadę jest wyższy od średniego wzrostu na całej Ziemi szacowanego na 0,05 st. C. Zmiany klimatu przejawiają się przede wszystkim przez zmniejszenie liczby bardzo zimnych dni, skrócenie czasu występowania pokrywy lodowej oraz zmniejszenie jej grubości na wielu rzekach i jeziorach, szczególnie tych we wschodniej i południowo-wschodniej części zlewiska. Obserwuje się również wydłużanie okresu wegetacyjnego" - czytamy w raporcie.

Jak podkreślają badacze, temperatura na obszarze Bałtyku będzie wzrastać. Pod koniec XXI wieku średnia roczna temperatura powietrza podniesie się o 3 do 5 st. C. Ocieplenie najbardziej da się odczuć w zimie na północy i wschodzie zlewiska, a w miesiącach letnich w jego południowej części. Może to spowodować wydłużenie okresu wegetacyjnego do końca wieku o 20-50 dni na północy zlewiska oraz 30-90 dni na południu - wskazują naukowcy w raporcie.