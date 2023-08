Wielki uczony swej epoki. Ostatnie lata Alexandra von Humboldta

Około 1850 roku trudno było w Europie znaleźć bardziej podziwianego uczonego niż Alexander von Humboldt. Nie ma się zresztą czemu dziwić. W swych pracach wybitny geograf i pionier ekologii nie tylko zupełnie na nowo opisywał on naturę, ale co więcej łączył wiedzę z różnych dziedzin nauki w niezwykłą całość .

Brytyjski geolog Charles Lyell pisał o 87-latku, że był dokładnie taki sam "jak trzydzieści lat temu, całkowicie zorientowany, co dzieje się w różnych działach wiedzy". Alexander von Humboldt żartował co prawda, że stał się "na wpół skamieniałym dziwowiskiem", ale Andrea Wulf stwierdza, że: (…) nadal interesował się wszystkim, co nowe. Przy całej miłości do natury fascynowały go nowinki technologiczne. Wypytywał gości o ich podróże na pokładzie parowców i dziwował się, że podróż z Europy do Bostonu czy Filadelfii trwa tylko dziesięć dni. Kolej, parowce i telegraf "sprawiły, że przestrzeń się skurczyła", oświadczył.