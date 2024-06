Zbudowali bezemisyjny dom na Jurze za 300 tys. zł. Rachunki zaskakują

Niezwykle klimatyczne ujęcia z filmu "Dom Ptaków" pokazują, że można połączyć ekologię z elegancją oraz modernistycznym stylem. Mieszają i wzajemnie przenikają się tutaj przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kontakt z naturą, dbanie o nią, "uziemianie się" i jednoczesna troska o jakość powietrza dla współczesnych i przyszłych pokoleń niemal biją z kilkunastominutowego seansu. Gdzie i dlaczego właśnie tam powstał "Dom Ptaków"?

Ekologiczny dom w nietuzinkowym miejscu

Pani Magdalena Ptak, właścicielka nieruchomości, mieszkała wcześniej w Myszkowie, który od lat pojawia się w niechlubnych rankingach miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w kraju. Ze względu na to oraz na bardzo aktywny tryb życia, który prowadzi, zapragnęła choć część roku spędzać w zdrowszym, piękniejszym i czystszym środowisku. Tu, gdzie często przyjeżdżała biegać, odnalazła swoje przyszłe, docelowe miejsce zamieszkania.

Ekologiczny dom jest posadowiony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w niezwykle malowniczym miejscu, w pobliżu szlaku czerwonego. Państwo Ptak kilka lat temu kupili tu działkę z myślą o wybudowaniu na niej swojej bazy wypadowej na cieplejszą porę roku – domku letniskowego. W trakcie prac tak intensywnie poczuli, iż właśnie to jest ich miejsce na Ziemi, że zmienili zdanie. Dom miał jednak zostać ich całorocznym azylem.

Parter to nieco ponad 62 m2 powierzchni użytkowej. Piętro to kolejne 20 m2, co daje około 82 m2. Jeden z architektów, Marcin Cieśla przyznaje, że projekt nie był łatwy w realizacji. Na niewielkiej powierzchni miały znaleźć zastosowanie przeróżne ekologiczne rozwiązania, które całkowicie odpowiedzą na potrzeby inwestora. Nieruchomość ma zainstalowaną pompę ciepła. Wprowadzono także rekuperację. Rachunki za energię oraz wszelkie media wynoszą około 200 zł miesięcznie w porze wiosenno-letniej. W sezonie zimowym jest to mniej więcej 500 zł za miesiąc. System ma filtry, które należy wymieniać co 3-4 miesiące. Koszt kompletu filtrów również jest niewielki – wynosi około 100 zł. Ściany domu pasywnego powstawały w fabryce przez kilka miesięcy. Sam szkielet domu powstał w ciągu jednego dnia. Złożenie go w całość zajęło tydzień.

– Ten dom jest wyjątkowy ze względu na kilka kwestii. Kluczowe dla nas, osób, którym zależy na poprawie jakości powietrza jest to, że nie ma on komina. Kolejna rzecz to przepiękna lokalizacja w pobliżu dwóch zamków – mówi SmogLabowi Hubert Pietrzak, prezes Częstochowskiego Alarmu Smogowego, twórca filmu "Dom Ptaków".

Motyw jurajskiej stodoły

Brak komina to również aspekt, na który zwracają uwagę turyści idący do zamku. Architektura domu jest niezwykle ciekawa dla odbiorców. Inspiracją były charakterystyczne, jurajskie stodoły. W "Domu Patków" są pokazane ściany, w tym frontowa, nawiązujące do konstrukcji stodół z kamieni jurajskich. – W filmie obraz okien jest nałożony na fragment oryginalnej ściany szczytowej stodoły znajdującej się niedaleko tego miejsca – dodaje reżyser.

Kadr z filmu „Dom Ptaków”, reż. H. Pietrzak © Licencjodawca

Właściciele ekologicznego domu określają go jako nowoczesną stodołę. Jak przyznają, jest to budżetowe wykorzystanie prośrodowiskowych rozwiązań. Budowę zakończono tuż przed wybuchem pandemii, koszty były więc niskie: 250-300 tys. zł. Mogło się wtedy równać z ceną mieszkania w bloku. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w dzisiejszej sytuacji gospodarczej, taka inwestycja jest atrakcyjna i opłacalna. – Mimo inflacji, cały czas można postawić znak równości między takim domem, a nieco lepszym mieszkaniem – mówi Pietrzak.

Film "Dom Ptaków" zrealizował Częstochowski Alarm Smogowy w ramach projektu: "CzAS odetchnąć, czystym powietrzem!". Projekt jest powstaje przy wsparciu: Krakowskiego Alarmu Smogowego, PolskiegoAlarmu Smogowego oraz Clean Air Fund.

