UE zaostrza walkę ze smogiem. Czyste powietrze w Polsce do końca dekady?

Zmiany obejmą m.in. emisje dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, rakotwórczego benzo(a)pirenu i drobnych pyłów zawieszonych. W przypadku PM2,5 i NO2 roczne wartości graniczne zostaną zmniejszone odpowiednio z 25 do 10 µg/m³ i z 40 do 20 µg/m³. To dwa rodzaje zanieczyszczeń, których szkodliwy wpływ na zdrowie jest najlepiej udokumentowany.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 2030 r. Rolą państw UE będzie takie działanie, by do tego czasu ewentualne za wysokie poziomy zanieczyszczeń zredukować.

Jak wynika z niedawnego raportu Europejskiego Centrum Czystego Powietrza, obecnie czystym powietrzem oddycha tylko 2 miliony osób w Polsce. Przy spełnieniu nowych wymogów do końca dekady może to być już 30 milionów ludzi.

Choć teoretycznie nowe normy mają zostać osiągnięte do 2030 r., w szczególnych przepadkach kraje członkowskie będą mogły zyskać więcej czasu - nawet do 2040 r. Chodzi o państwa, w których problem smogu jest największy, a więc m.in. Bułgarię, Włochy i Polskę.

"Umowa koalicyjna między aktualną większością rządzącą przewiduje intensywną walkę o czyste powietrze, więc w teorii przedstawiciele Polski w Radzie powinni poprzeć aktualizację przepisów. Także z politycznego punktu widzenia daje to rządzącym mocną podstawę do działań na rzecz czystego powietrza w naszym kraju" - analizuje portal SmogLab.

To np. umożliwienie mieszkańcom UE zwrócenia się do sądu, gdy władze nie chronią ich zdrowia przed zanieczyszczonym powietrzem. "Nowe, wyraźne zasady dostępu do wymiaru sprawiedliwości wreszcie dadzą ludziom narzędzia do pociągnięcia rządów do odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez nie prawa" - komentuje ClientEarth.