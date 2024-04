Program ROKIT. Rozwój południowokoreańskiego czołgu K1

Korea Południowa opracowała czołg K1 w ramach programu ROKIT we współpracy z USA i był on produkowany od 1987 do 1997 roku, co czyni go reprezentatywnym czołgiem koreańskiej armii do dnia dzisiejszego. Historia rozwoju czołgu K1 jest również interesującym tematem, ponieważ jest to nadal istotna konstrukcja, dzięki której powstał program modernizacji koreańskiego przemysłu obronnego.