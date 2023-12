Pomyślny test Raytheona. To dobre wieści dla Polski

W środę 13 grudnia Raytheon, dział korporacji RTX, poinformował o pomyślnym przeprowadzeniu kolejnego testu na poligonie US Army White Sands w stanie Nowy Meksyk ze strzelaniem z wykorzystaniem nowego radiolokatora średniego zasięgu LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). O pierwszym teście informowano 16 listopada br.

Podczas najnowszego testu przeprowadzonego we współpracy z amerykańskimi wojskami lądowymi (US Army) wystrzelono cel symulujący taktyczny pocisk balistyczny, który poruszał się po torze charakterystycznym dla tego typu celów. Wystrzelony pocisk został wykryty i namierzony przez radar LTAMDS , a pozyskane przez sensor dane o jego pozycji zostały przekazane do zintegrowanego systemu dowodzenia i kierowania walką – IBCS w celu wydania komendy przechwycenia. Następnie radar LTAMDS pokierował rakietowym pociskiem przechwytującym PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative), który pomyślnie przechwycił cel.

LTAMDS to trójścianowy nieruchomy radar zapewniający pokrycie w zakresie 360 stopni i wykorzystujący antenę z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA (Active Electronically Scanned Array) w technologii azotku galu (GaN). Dzięki tym cechom umożliwia znacznie skuteczniejszą ochronę przed całą gamą zagrożeń – od samolotów załogowych i bezzałogowych do pocisków manewrujących, balistycznych i hipersonicznych.

W porównaniu z radarami AN/MPQ-65, antena nowego urządzenia jest o 2130 mm dłuższa i 280 mm węższa. Nie wymaga stabilizatorów bocznych, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca w ładowni samolotu C-17A Globemaster III. Prototyp urządzenia został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany podczas waszyngtońskiej wystawy AUSA 2019. US Army, oprócz sześciu prototypów, planuje zamówić 16 zestawów, a do 2031 r. co najmniej 60 stacji radiolokacyjnych ma trafić do wszystkich 15 batalionów Patriot.