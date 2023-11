Coś się dzieje. Zdjęcia satelitarne pokazują działania Ukraińców

Ukraińcy mogli wycofać system obrony powietrznej w sobotę 25 listopada – czytamy. To ważne, bowiem właśnie w nocy z piątku na sobotę rosyjskie wojska przeprowadziły rekordowo duży atak dronami kamikadze w kierunku Kijowa . Agresor miał użyć 75 bezzałogowców Shahed , z czego ok. 70 udało się zestrzelić Ukraińcom.

Historia tej konstrukcji sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to Amerykanie postanowili stworzyć broń będącą następcą MIM-23 Hawk. Rolą zbudowanego w 1984 r. systemu MIM-104 Patriot było zapewnienie przede wszystkim dużego zasięgu rażenia. Użyteczność Patriotów wynika z obecności zaawansowanego radaru AN/MPQ-53, który pracuje na falach o długości 3,5 do 7,5 cm i częstotliwości do 8 GHz. Dzięki temu Patriot wykrywa cele oddalone nawet o 100 km i śledzi do 125 obiektów w powietrzu, naprowadzając jednocześnie pociski na dziewięć jednostek.