MSPO 2023: Porozumienie PGZ z Hanwha ws. produkcji amunicji do Chunmoo

Podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2023 w Kielcach, południowokoreańska spółka Hanwha Aerospace podpisała z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) memorandum porozumienia w sprawie lokalnej produkcji pocisków rakietowych do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo .

Spółka Hanwha Aerospace podpisała z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) memorandum porozumienia o współpracy przy produkcji wyrzutni i rakietowych pocisków kierowanych do wieloprowadnicowych systemów rakietowych (MLRS) K239 Chunmoo, którym w Siłach Zbrojnych RP nadano nazwę Homar-K. Memorandum zostało podpisane w dniu 5 września podczas odbywającego się w Kielcach XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO. Dokument sygnowali prezes PGZ Sebastian Chwałek i Jaeil Son, Prezes i CEO Hanwha Aerospace.

Zgodnie z zapisami memorandum, PGZ z kolei zobowiązuje się do współpracy z Hanwha Aerospace przy analizie i wyborze formuły kooperacji obu spółek, łącznie z możliwością utworzenia joint venture. Polska Grupa Zbrojeniowa dołoży również starań, aby utworzyć odpowiednie lokalne zaplecze produkcyjne i zadba o zdolność polskich spółek do zapewniania poziomu dostaw wymaganego przez uzgodnione ramy współpracy. Polski partner dostarczy ponadto dane niezbędne do integracji rakiet kal. 122 mm z systemami MLRS K239 Chunmoo.