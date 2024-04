JW GROM zleciła PZL Mielec serwis Black Hawków

Jak czytamy, usługa serwisowa śmigłowców S-70i Black Hawk International jest niezbędna w celu utrzymania stałej sprawności śmigłowców Wojsk Specjalnych. Użytkowanie śmigłowców S-70i wiąże się z koniecznością utrzymania stałej sprawności sprzętu przeznaczonego do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywania go w ciągłej zdolności do wykonywania manewru powietrznego. Eksploatacja śmigłowców S-70i wymaga stałych oraz bieżących napraw w przypadku niesprawności, których nie da się usunąć w ramach potencjału SZ RP. Okres obowiązywania umowy wyznaczono na od 2 kwietnia 2024 r. do 30 listopada 2027 r..