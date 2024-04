Japonia zamawia nowe niszczyciele. Okręty będą mogły śledzić cele w kosmosie

W czwartek, 4 kwietnia 2024, amerykańska spółka Lockheed Martin poinformowała o przeprowadzeniu udanego testu radaru dalekiego zasięgu AN/SPY-7(V)1, przeznaczonego dla dwóch przyszłych niszczycieli rakietowych o kryptonimie ASEV (Aegis System Equipped Vessels). Pierwszy test śledzenia celów w przestrzeni kosmicznej zrealizowano w Centrum Testów Produkcyjnych Lockheed Martin w Moorestown w stanie New Jersey.

Podczas demonstracji, sprzęt i oprogramowanie radaru AN/SPY-7(V)1 śledziły obiekty w przestrzeni kosmicznej, co potwierdziło dojrzałość systemu radarowego i zapoczątkowało kompleksowe testy wydajności.

Korzystamy z naszego sprawdzonego procesu integracji i testów, aby w pełni przetestować możliwości Systamu Walki Aegis i radaru SPY-7 przed dostawą do Japonii – powiedział Amr Hussein, wiceprezes Multi-Domain Combat Solutions w Lockheed Martin. Ten intensywny schemat testów minimalizuje ryzyko i gwarantuje, że Japonia otrzyma w pełni zintegrowany i skalibrowany system tak szybko, jak to możliwe.

Linia radarów SPY-7 wykorzystuje technologię z programu stacji radiolokacyjnej dalekiego zasięgu Long Range Discrimination Radar w celu zwiększenia ogólnej odporności na zmieniające się zagrożenia – powiedziała Chandra Marshall, wiceprezes ds. systemów radarowych i czujników w Lockheed Martin. Zapewniając pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, SPY-7 to doskonały środek odstraszający dostępny do zastosowań lądowych i morskich na całym świecie.

Według dostępnych informacji, okręty mają mieć długość 190 m, wyporność 12 tys. t i szerokość 25 m. Załoga ma liczyć do 240 oficerów i marynarzy, a prędkość maksymalna do 25 w. Będą to zatem okręty większe od chińskich niszczycieli rakietowych typu 055 (w kodzie NATO Renhai), które Departament Obrony USA klasyfikuje jako krążowniki.