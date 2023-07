Wymiana pokoleniowa. Australia kupuje Super Herculesy

W państwie o takiej powierzchni i rozproszeniu ludności jak Australia, transport lotniczy ma kluczowe znaczenie, a samoloty transportowe są wykorzystywane bardzo intensywnie. Najlepiej o tym świadczy fakt, że zamówione samoloty zastąpią starsze C-130J-30, które weszły do uzbrojenia zaledwie w 1999 r. Jak na standardy lotnictwa wojskowego, i samolotów transportowych szczególnie, są to maszyny jeszcze bardzo młode. Dla porównania pięć polskich C-130E zostało wyprodukowanych w latach 60-tych i 70-tych, a zastępujące je C-130H wyprodukowano w połowie lat 80-tych.

Australijskie Herculesy były intensywnie wykorzystywane nie tylko w kraju. Brały również udział w licznych misjach zagranicznych w tym wspierały misje ONZ Bougainville Peace Building Programme na Wyspach Salomona i w Timorze Wschodnim. Zaopatrywały także australijskie kontyngenty wojskowe w Iraku i Afganistanie. W ostatnich latach były wykorzystywane również w walce z pandemią COVID-19 transportując leki, szczepionki i inne wyposażenie nie tylko w Australii, ale też na całym obszarze Oceanii. Ponadto samoloty są wykorzystywane również w sytuacjach klęsk żywiołowych, na przykład do gaszenia pożarów buszu czy akcjach ratunkowych po powodziach.

– C-130J Hercules oferuje ważne zdolności nie tylko siłom zbrojnym, ale również całej Australii jako państwu. Te samoloty od dekad są niezbędnym zasobem umożliwiającym wspieranie operacji pokojowych oraz prowadzenie operacji ratunkowych przy pożarach i powodziach. Kupowanie siłom zbrojnym wyposażenia niezbędnego do zapewniania Australijczykom bezpieczeństwa jest priorytetem rządu i zakup tych samolotów jest tego wyrazem – powiedział minister obrony Hon Richard.

Dostawy nowych samolotów mają się rozpocząć w 2027 r. Wszystkie maszyny wejdą w skład 37. Eskadry stacjonującej w bazie Richmond. Do czasu rozpoczęcia dostaw, baza przejdzie modernizację i rozbudowę przystosowującą lotnisko do bazowania większej liczby samolotów transportowych. Wszystkie prace związane z rozbudową bazy mają być realizowane przez australijskie przedsiębiorstwa, dzięki czemu zakup większej liczby samolotów transportowych pośrednio przyniesie korzyści również lokalnej gospodarce. Również serwis samolotów będzie realizowany na miejscu.

– Zakup nowych C-130J i to w większej liczbie, jest odpowiedzią rządu na spodziewane wyzwania, jakie staną przed naszym państwem w przyszłości. Od 1999 r. C-130J są końmi roboczymi sił zbrojnych i dowiodły swojej niezawodności biorąc udział w misjach pokojowych i bojowych w regionie jak i poza nim. Zakup dwudziestu samolotów w miejsce dwunastu oznacza większe możliwości zaangażowania lokalnego przemysłu i utworzenie nowych miejsc pracy – mówił minister przemysłu zbrojeniowego Hon Pat Conroy.

Zakup sam w sobie nie jest zaskoczeniem, ponieważ był negocjowany od dawna i rząd amerykański wydał zgodę na tę transakcję już w 2022 r. Pewnego rodzaju zaskoczeniem jest za to liczba kupowanych samolotów, ponieważ Amerykanie wyrazili zgodę na sprzedaż do 24 samolotów. Być może zmniejszenie zamówienia w stosunku do pierwotnych planów wynika ze znacznego wzrostu kosztów całej operacji. W momencie ogłaszania zgody Amerykanie szacowali maksymalny koszt dostarczenia 24 samolotów na 6,35 mld dolarów, a jak wspomniano ostatecznie za cztery samoloty mniej zapłacono osiem miesięcy później aż 6,6 mld dolarów.