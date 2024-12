Rosja chce mieć 30 proc. więcej bombowców. Już w 2025 roku

Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło plany wzmocnienia swojej strategicznej floty lotniczej poprzez wprowadzenie czterech bombowców Tu-160M w 2025 r. To cenne dla tamtejszej armii maszyny przede wszystkim ze względu na fakt, iż każdy z tych samolotów może przenosić do 12 rakiet, w tym jądrowych. Obecnie Rosja dysponuje 13 takimi maszynami, co oznacza, że plany na 2025 r. oznaczają zwiększenie arsenału bombowców Tu-160M o 30 proc.