Australia się zbroi. Kupują "zabójców czołgów"

Zestawy Carl Gustaf M4 wykorzystują nowy system kierowania ogniem FCD 558. To zdecydowanie zwiększy użyteczność bojową broni, która wkrótce trafi do Australii. Sprzęt sprawdził się już w szeregach australijskiej armii, bowiem zamówienie opiewające na kwotę ok. 37 mln dolarów jest kolejnym, które złożył tamtejszy rząd (po poprzednim z 2019 r. na kwotę 18 mln dolarów). Celem zakupów jest modernizacja arsenału wojskowego armii poprzez zastąpienie starszych modeli dział bezodrzutowych.