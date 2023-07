Chcą produkować samolot rodem z II wojny światowej. Catalina zyska drugie życie

NGAA Catalina II ma być zdolna do operowania z mórz, rzek, jezior oraz utwardzonych i nieutwardzonych pasów startowych. Lądowanie na wodzie umożliwia kadłub wzorowany na łodzi, a wykorzystanie lądowych lotnisk umożliwia chowane podwozie kołowe. Wariant cywilny ma mieć maksymalną masę startową 14500 kg i zdolność do transportu 34 pasażerów lub 5400 kg ładunków. Maksymalna masa startowa wersji wojskowej ma wynosić 18100 kg.

Chociaż w tej chwili producent nie ma żadnych zamówień na swój samolot oraz nie jest jeszcze znana data uruchomienia produkcji, to przedstawiciele firmy deklarują gotowość do rozpoczęcia dostaw w 2029 r. Producent deklaruje, że istnieje duże zainteresowanie tym samolotem ze strony rządów, sił zbrojnych , agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz operatorów komercyjnych, jednak żadne konkrety nie zostały ujawnione.

Na podobnej zasadzie oryginalne Cataliny były wykorzystywane w czasie II wojny światowej. Dla samej US Navy zbudowano 3276 Catalin różnych wersji. Były wykorzystywane do zadań rozpoznawczych, patrolowych, ratunkowych i bombowych. Cataliny miały wielki wkład w zwycięstwo aliantów na morzach w czasie wojny, ponieważ na Atlantyku ich duży zasięg był wykorzystywany do tropienia niemieckich okrętów podwodnych, a na Pacyfiku szczególnie cenne były ich zdolności rozpoznawcze i możliwość lądowania na wodzie w celu ratowania zestrzelonych pilotów. Można wspomnieć, że to właśnie załoga Cataliny wykryła japońską flotę kierującą się na Midway, co dało Amerykanom znaczną przewagę w tej kluczowej bitwie.