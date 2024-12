Zajrzeli do ukraińskiego drona. Czegoś takiego Rosjanie jeszcze nie widzieli

Z dostępnych informacji wynika, że LORD to bezzałogowiec przeznaczony do wykonywania różnorodnych misji, który w zależności od wersji ma zasięg od 750 do ponad 2000 km. Jeśli ukraińscy żołnierze faktycznie przyjęli go na swoje wyposażenie, oznacza to, że LORD jest jednym z dronów o największym zasięgu w arsenale Ukrainy, umożliwiającym przeprowadzanie ataków w głębi terytorium Rosji.