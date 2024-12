Udane testy radaru dla Wisły. Kamień milowy w programie testowym wojsk lądowych USA

Przybliża to program do uzyskania pełnej zdolności operacyjnej radaru LTAMDS jeszcze w tym roku. Radary tego typu zostały zamówione przez Polskę w ramach programu "Wisła".

Testy radaru dla Wisły

Było to piąte z serii ćwiczeń o rosnącym stopniu złożoności, mających na celu zademonstrowanie możliwości radaru i jego integracji z systemem zarządzania obroną przeciwlotniczą IBCS (Integrated Battle Command System). W czasie testu wystrzelono pocisk-imitator pocisku balistycznego, który leciał z dużą prędkością na znacznym dystansie odwzorowując typ zagrożenia możliwy do napotkania na współczesnym polu walki, czego dowodem jest wojna na Ukrainie czy ataki prowadzone rakietami balistycznymi na Izrael. LTAMDS wykrył i śledził cel, przekazał dane o jego torze lotu do systemu IBCS, a następnie naprowadził pocisk PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) do skutecznego przechwycenia.

Wyrzutnia rakiet systemu Patriot © Licencjodawca

– Program LTAMDS rozwija się w imponującym tempie. Od konkursu i przyznania kontraktu w 2019 roku, poprzez udane testy w 2023 r., aż do planowanego rozpoczęcia produkcji na początku 2025 r. – to wyjątkowo szybka ścieżka rozwoju jak na nowy program – powiedział Tom Laliberty, prezes działu systemów obrony lądowej i powietrznej w firmie Raytheon – Świadczy to o skutecznej współpracy między przemysłem obronnym a stroną rządową. We współpracy z wojskami lądowymi udało nam się stworzyć najbardziej zaawansowany radar obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który skutecznie zwalcza obecne zagrożenia i jest przygotowany na przyszłe zagrożenia.

Program LTAMDS realizowany jest zgodnie z napiętym harmonogramem, a pierwszych sześć prototypowych jednostek przechodzi równoległe testy i integrację w wielu ośrodkach badawczych Raytheona i US Army. Testy charakteryzują się rosnącą złożonością, tak by sprawdzić możliwości radaru i udowodnić jego skuteczność wobec rzeczywistych i reprezentatywnych zagrożeń. Jak do tej pory program rozwoju radaru LTAMDS konsekwentnie realizuje złożone cele testowe. Planuje się, że w drugim kwartale roku budżetowego 2025 program osiągnie kamień milowy C, który oznacza formalne przejście z fazy rozwojowej do produkcyjnej.

LTAMDS wzbudza duże zainteresowanie na rynku międzynarodowym – już kilkanaście państw wystąpiło o szczegółowe informacje i uczestniczyło w briefingach technicznych. W październiku 2023 r. polski minister obrony narodowej podpisał z amerykańskimi wojskami lądowymi umowę na dostawę 12 radarów. Na mocy tej umowy, realizowanej w formule Foreign Military Sales, Polska zostanie pierwszym zagranicznym użytkownikiem radarów LTAMDS, które są zamawiane w ramach programu "Wisła" dla systemów przeciwlotniczych Patriot, ale dzięki wpięciu we wspomniany system IBCS będą mogły wskazywać cele również innym systemom przeciwlotniczym, na przykład "Narwi".

Radar LTAMDS został opracowany przez Raytheon Technologies w ramach modernizacji amerykańskiej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. LTAMDS zastępuje starsze radary AN/MPQ-65 używane w systemie Patriot, oferując znacznie większe możliwości w zakresie wykrywania i śledzenia zagrożeń. Radar jest wyposażony w trzy anteny z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA), co pozwala na jednoczesne śledzenie setek celów w zakresie 360 stopni w azymucie i od 0 do 90 stopni w elewacji.

Radar LTAMDS © RTX

Radar jest wyposażony w zaawansowane moduły nadawczo-odbiorcze oparte na azotku galu (GaN), co zwiększa jego wydajność energetyczną i zasięg. LTAMDS jest zdolny do wykrywania szerokiego spektrum celów, od pocisków balistycznych i manewrujących po bezzałogowe statki powietrzne i samoloty stealth. Zasięg wykrywania przekracza 300 km, a system może efektywnie działać w środowiskach o wysokiej intensywności zakłóceń elektronicznych.