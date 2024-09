Wielka Brytania bliska zakupu śmigłowców wielozadaniowych. Wezmą przykład z Polski?

Brytyjskie siły powietrzne od kilku lat poszukują następców śmigłowców Puma HC2, które służą od lat 70-tych. Program, jak wiele innych w Wielkiej Brytanii, jest trapiony opóźnieniami i zmianami koncepcji wynikającymi z kurczącego się finansowania. Gdy program startował w 2021 r. planowano zamówienie do 44 śmigłowców i miał to być największy w tym czasie przetarg na maszyny tego typu. Poza Pumami, śmigłowce wyłonione w tym przetargu miały zastąpić również Belle 212 służące w Brunei, Griffiny HAR2 stacjonujące na Cyprze i AS365 N3 Dauphin II wykorzystywane przez jednostkę specjalną SAS.

Tymczasem w kwietniu 2024 r. ministerstwo obrony niespodziewanie ogłosiło zakup za 143 mln euro sześciu śmigłowców Airbus H145M przeznaczonych do zastąpienia maszyn stacjonujących w Brunei i na Cyprze. W ten sposób liczba średnich śmigłowców planowanych do zamówienia spadła, a poza tym utracono korzyści wynikające ze wspólnej logistyki. H145M jest śmigłowcem lekkim i nie mógł być brany pod uwagę jako następca Pumy.

Wielka Brytania planowała zakupić do 44 śmigłowców średnich, ale

Brytyjczycy planowali wydać na nowe śmigłowce 1-1,4 mld euro. Szybko okazało się, że pozyskanie 44 śmigłowców za tą sumę jest nierealistyczne. Dla przykładu w lipcu 2024 r. Szwecja zakupiła ledwie 12 śmigłowców UH-60M za 825 mln euro. W podobnym czasie Chorwacja za osiem UH-60M zapłaciła 458 mln euro. Chociaż przy zakupach wojskowych porównywanie cen jest bardzo ryzykowne bo uzbrojenie jest kupowane z całymi pakietami obejmującymi logistykę, szkolenie czy uzbrojenie i te pakiety bardzo się między sobą różnią, to i tak widać, że pozyskanie kilkudziesięciu śmigłowców za 1,4 mld euro jest niemożliwe.

Jeśli oferta Leonardo zostanie ostatecznie zaakceptowana, brytyjskie siły powietrzne będą dysponowały takimi samymi śmigłowcami jakie wchodzą już do uzbrojenia Wojska Polskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 32 śmigłowców AW149 dla Lotnictwa Wojsk Lądowych 1 lipca 2022 r. Są to śmigłowce zaliczane do klasy średniej pod względem masy startowej, które w tym przypadku wynosi 8300 kg. Śmigłowce będą realizować zadania transportu żołnierzy, wsparcia pododdziałów z powietrza, transportu towarów i zaopatrzenia, a w razie potrzeby również ewakuacji, poszukiwania i ratownictwa.