Otwarcie linii produkcyjnej AW149 w Polsce

Zlokalizowanie produkcji śmigłowców dla Wojska Polskiego w Polsce było jednym z kluczowych wymogów przy podpisywaniu umowy na zakup AW149 . Była to strategiczna decyzja resortu obrony mająca na celu zabezpieczenie zarówno bezpieczeństwa narodowego, jak i korzyści przemysłowych. Dzięki lokalnej produkcji Polska zyskuje nie tylko nowoczesne śmigłowce, ale także krajową bazę logistyczną i zaplecze techniczne zlokalizowane blisko wojska. Umowa na zakup śmigłowców obejmuje także integrację wszystkich systemów śmigłowca i przeznaczonego dla niego uzbrojenia oraz przyszłe modernizacje i wsparcie techniczne przez cały cykl użytkowania polskiej floty AW149. Łączna wartość umowy to 8,25 mld zł.

PZL-Świdnik, realizując swoje zobowiązanie, właśnie uruchomił lokalną produkcję śmigłowców AW149, co wyznacza nową erę technologiczną dla zakładów PZL-Świdnik jak i jego poddostawców. Nowa linia produkcyjna AW149 jest akceleratorem zmian, podobnie jak wiele lat temu posłużyło świdnickim zakładom ustanowienie centrum doskonałości w dziedzinie struktur lotniczych oraz włączenie się do programu AW139. Uruchomienie produkcji wiązało się z olbrzymimi nakładami na inwestycje w budynki, maszyny i wyszkolenie pracowników, które łącznie sięgnęły 150 mln zł.

Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik powiedział: "Ostatni okres był czasem wielomilionowych inwestycji, obejmujących infrastrukturę, sprzęt i obiekty, a szczególnie budynek, w którym obecnie mieści się kompletna linia produkcyjna śmigłowców AW149. Wraz z produkcją AW149 rozpoczyna się nowa era dla świdnickich zakładów – było to dla mnie jasne od samego początku, kiedy zostałem powołany na stanowisko prezesa PZL-Świdnik – potrzebowaliśmy nowej linii do produkcji najnowocześniejszych śmigłowców, aby dalej rozwijać nasze kompetencje, które muszą nadejść wraz z transferem technologii. To, co uzyskaliśmy, zaspokaja również najwyższe potrzeby Sił Zbrojnych RP - śmigłowce AW149 zapewnią Wojskom Lądowym najlepsze możliwe wsparcie bojowe - do czego ta platforma została stworzona."