W czasie pożarów w Kalifornii okradziono bazę wojskową. Co zginęło?

W czasie szalejących w Kalifornii pożarów, gdy większość służb była zaangażowana w walkę z żywiołem, 8 stycznia do centrum Rezerwy US Army niedaleko miejscowości Santa Ana włamali się złodzieje kradnąc wojskowe wyposażenie. Udało się odzyskać tylko część skradzionych rzeczy.

Rabusie przecięli płot i dostali się na plac z zaparkowanymi samochodami. Nie udało im się dostać do magazynu z mundurami, ale skradziono trzy samochody HMMWV (w tym jeden opancerzony), osiem podstaw do instalowania karabinów maszynowych na pojazdach, siedem trójnogów dla karabinów maszynowych, wyposażenie medyczne, 40 lornetek i 18 bagnetów. Wojsko poinformowało policję, że nie skradziono żadnej broni palnej.

Włamanie do amerykańskiej bazy

W ciągu kilku dni policji udało się odzyskać dwa standardowe HMMWV, w których nie brakowało żadnego wyposażenia. Trwają poszukiwania pozostałego skradzionego wyposażenia, w tym opancerzonego pojazdu, oraz sprawców. Ci mogą być ciężcy do wykrycia, ponieważ w wojskowym magazynie nie ma zainstalowanych kamer. Policja stara się zdobyć więcej informacji o złodziejach na podstawie zapisów monitoringu z innych kamer w okolicy. Poszukiwania trzeciego samochodu są utrudnione z tego względu, że obecnie po Kalifornii porusza się wiele wozów tego typu, które są zaangażowane w akcję niesienia pomocy w związku z pożarami.

HMMWV 2 – Opancerzony HMMWV z obrotnicą innego typu. Dobrze widoczne wypukłe wzmocnione szyby w drzwiach © US Army

Co ciekawe nie jest to odosobniony przypadek. Wojskowe HMMWV padają ofiarami stosunkowo często. W styczniu 2021 r. samochód tego typu skradziono z magazynu gwardii narodowej na przedmieściach Los Angeles. Odnaleziono go pięć dni później. W kolejnym roku HMMWV skradziono z bazy sił specjalnych w Coronado w pobliżu San Diego. Po odnalezieniu pojazdu, przy próbie zatrzymania kierowca zaczął uciekać, ale został szybko zatrzymany. Również pościgiem zakończyła się kradzież HMMWV z bazy gwardii narodowej w Santa Rosa w Kalifornii w 2023 r. Po użyciu kolczatki pojazd udało się zatrzymać i odzyskać.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: SięKlikało 2024: Co Nas Zaskoczyło w Tech w 2024?

Pojazdy HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), znane jako Humvee, a w cywilu jako Hummer, to wszechstronne, lekkie pojazdy taktyczne produkowane przez firmę AM General od lat 80-tych XX wieku. Zaprojektowano je jako uniwersalne platformy do transportu żołnierzy, sprzętu oraz uzbrojenia, a także do pełnienia ról wsparcia logistycznego.

HMMWV 3 – Porównanie klasycznego HMMWV z lekkimi drzwiami brezentowymi i jego następcy JLTV © US Army

Standardowy HMMWV charakteryzuje się prostą, lekką konstrukcją. Dzięki niezależnemu zawieszeniu na wszystkie koła, dużemu prześwitowi i napędowi 4x4 pojazd może poruszać się w ciężkim terenie. Pojazd jest napędzany 6,5-litrowym silnikiem wysokoprężnym V8 o mocy 190 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 113 km/h. Masa własna wynosi około 2,3 tony, a ładowność – do 1,1 tony. HMMWV w standardowej wersji nie jest wyposażony w opancerzenie, co czyni go lekkim i łatwym do transportu, na przykład drogą powietrzną.

Opancerzone wersje HMMWV zostały wprowadzone jako odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) i ostrzału w strefach działań bojowych w Iraku i Afganistanie. Wersje te, oznaczane jako M1151, M1152 lub M1165, posiadają pancerz boczny i podłogowy, zapewniający ochronę przed pociskami broni ręcznej i odłamkami. Masa opancerzonego pojazdu wzrosła do około 4,5 tony, co zmniejsza jego mobilność, ale znacznie zwiększa przeżywalność załogi.

HMMWV 4 – Standardowe HMMWV mają lekkie drzwi brezentowe lub z cienkiej blachy, a często zdarza się też, że drzwi są całkowicie zdjęte © Marine Corps | Cpl. Jason Jimenez