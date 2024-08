Testy operacyjne Bookera. Amerykański wóz wsparcia ogniowego bliżej służby

Według gen. dyw. Glenna Deana, dyrektora wykonawczego programów lądowych systemów bojowych, ocena M10 Bookera jest kompleksowa i obejmuje "testy w warunkach pustynnych, arktycznych, umiarkowanych i tropikalnych, poprzez sprawdzenie pojazdu podczas pokonywania przeszkód, takich jak rowy i mury, oraz narażając go na zagrożenia zbliżone do tych realnych".

Zgodnie z informacjami z początku tego roku pierwsza partia pojazdów z transzy Low Rate Initial Production (LRIP) trafi do wojska jeszcze w 2024. Dotychczas na poligonie Aberdeen Proving Ground w kwietniu zaprezentowano trzy takie czołgi lekkie (w lipcu w mogliśmy zobaczyć pięć sztuk w Fort Liberty). Pierwszy pododdział wyposażony w te pojazdy będzie gotowy w roku fiskalnym 2025. Latem ma pojawić się pierwsza gotowa kompania. Natomiast według najnowszych informacji do końca przyszłego roku 82. Dywizja Powietrznodesantowa otrzyma pierwszy batalion pancerny M10, oznaczony jako 3-73 Armor, składający się z 42 pojazdów.

Podjęcie decyzji w sprawie podpisania umowy na pełną produkcję zaplanowano na okres od kwietnia do czerwca 2025 r. Jak na razie sygnowano kontrakt na dostawę 96 pojazdów za 1,14 mld USD. Nie wiadomo ile docelowo wozów tego typu trafi do US Army. Jak na razie dowództwo zamierza pozyskać 504 sztuki, co pozwoli na utworzenie 12 batalionów, w skład których będą wchodzić po 42 wozy (trzy kompanie). Po 82. Dywizji Powietrznodesantowej bataliony tych czołgów lekkich trafiać będą do Fort Johnson w Los Angeles, Fort Campbell w stanie Kentucky (101. Dywizja Powietrznodesantowa), Fort Drum (10. Dywizji Górskiej) i Fort Carson w Kolorado, a także do pododdziałów Gwardii Narodowej, zapewniając formacjom lekkiej piechoty niezbędne wsparcie na polu bitwy.