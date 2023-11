Test zakończony powodzeniem. Legendarny pocisk w nowej wersji

Testowana, najnowsza wersja pocisku nosi oznaczenie Exocet MM40 B3c (Mer-Mer 40 Block 3c). Próbne odpalenie zrealizowano na poligonie morskim Generalnej Dyrekcji Uzbrojenia u wybrzeży wyspy Ile du Levant na Morzu Śródziemnym. Pocisk odpalono z fregaty Alsace typu FREMM.

Odpalenie pocisku Exocet MM40 B3c z fregaty Alsace © MBDA

– Jestem bardzo dumny z tego udanego testowego odpalenia pocisku Exocet MM40 B3c w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Potwierdziło ono nowe zdolności pocisku, który znajduje się w światowej czołówce i jest przygotowany do wykorzystania w konfliktach wysokiej intensywności. Exocet jest prawdziwym symbolem MBDA, a przeprowadzony test jest kolejnym dowodem kompetencji pracowników MBDA – powiedział prezes MBDA Eric Béranger.

Exocet MM40 B3c - następca legendarnego pocisku

Od początku produkcji pociski Exocet są stopniowo udoskonalane aby sprostać wymogom zmieniającego się pola walki. W momencie wchodzenia do służby pod koniec lat siedemdziesiątych pocisk miał 42 km zasięgu. W wersji AM39 B2 Mod 2 wzrósł on do około 70 km. Zasięg najnowszej wersji sięga ponad 200 km.

Pocisk jest napędzany silnikiem turboodrzutowym, do którego powietrze jest doprowadzane czterema wlotami powietrza. Zapewnia to nieprzerwaną i niezakłóconą pracę silnika nawet gdy pocisk wykonuje ostre manewry. Ponadto pociski serii Block 3 zyskały odbiorniki nawigacji satelitarnej dzięki czemu można im zaplanować trasę dolotu do celu z kilkoma punktami pośrednimi. Dzięki temu można zaatakować cel kilkoma pociskami nadlatującymi z różnych kierunków. Dodatkowo umożliwia to atakowanie celów lądowych, chociaż głowica bojowa nie jest zbyt wielka.

Jeśli GPS nie jest wykorzystywany, pocisk w czasie dolotu do celu jest naprowadzany przez nawigację bezwładnościową, a w końcowej fazie ataku naprowadza się poprzez zainstalowany w nosie pocisku radar. To właśnie wymiana radaru jest największą zmianą wprowadzoną w pocisku MM40 B3c. Nowe, w pełni cyfrowe urządzenie, jest bardziej odporne na zakłócenia i może lepiej rozpoznawać cele morskie dzięki bardziej zaawansowanym metodom kształtowania wiązki fal radarowych i nadajnikowi koherentnemu. W efekcie ma to pozwolić na rozróżnianie przez pocisk nawet niewielkich różnic w sylwetkach wykrywanych okrętów i trafienie we właściwy cel nawet gdy w pobliżu znajduje się wiele innych jednostek pływających.

Pocisk Exocet MM40 B3c © MBDA

Pociski Exocet porusza się do celu z wysoką prędkością poddźwiękową na wysokości około 2 m nad powierzchnią morza. Tak mała wysokość lotu znacznie utrudnia wykrycie pocisku przez okręt będący celem. Biorąc pod uwagę horyzont radarowy pocisk lecący na takiej wysokości jest wykrywany przeważnie w odległości około 6 km, co daje bardzo mało czasu na reakcję systemom samoobrony. Te cechy stoją za sukcesami bojowymi i eksportowymi pocisków Exocet. W różnych wersjach są one w uzbrojeniu 29 państw świata.

Bojowe użycie Exocetów

Exocety największe sukcesy odniosły w czasie wojny o Falklandy w 1982 r. Były wtedy wykorzystywane przez stronę argentyńską i odpalane z samolotów Super Etendard. 4 maja pociskiem tego typu został trafiony brytyjski niszczyciel HMS Sheffield. Chociaż głowica bojowa pocisku nie eksplodowała, palące się paliwo silnika odrzutowego wywołało pożary, które w efekcie doprowadziły do zatonięcia niszczyciela. Dwa pociski trafiły również w statek transportowy Atlantic Conveyor przewożący śmigłowce, zaopatrzenie i amunicję. Oba pociski eksplodowały prawidłowo i doprowadziły do pożarów i utraty cennej jednostki przez Brytyjczyków. Trafiony został również niszczyciel HMS Glamorgan, który dostał w tylną nadbudówkę i odniósł poważne uszkodzenia, ale nie zatonął.

