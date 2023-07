TAM 2CA2: Najnowocześniejsze czołgi w Ameryce Południowej

Ponadto zmodyfikowany układ napędowy i zawieszenia przyczynią się do zwiększenia mobilności taktycznej. Do napędu czołgu będą wykorzystane niemieckie silniki MTU MB-833 Ka 500 o mocy 720 KM przy 2400 obrotów na minutę i automatyczne przekładnie Renk HSWL-204. Pozwoli to rozpędzić czołg do 75 km/h na drodze i 40 km/h w terenie. Ze standardowym zapasem paliwa zasięg wynosi do 500 km, a po zainstalowaniu dwóch dodatkowych zbiorników paliwa wzrasta do 900 km.