Szwecja wzmacnia artylerię. Zaważyła wojna w Ukrainie

Warto przypomnieć, że od 2013 roku Svenska Armén dysponowała czterdziestoma ośmioma Archerami. Połowę z nich otrzymali, gdy Norwegowie rozmyślili się z ich wprowadzenia do służby, decydując się na południowokoreańskiego boga wojny, który w norweskiej artylerii służy pod oznaczeniem K9 Vidar. Po transferach z 2023 roku liczba spadła do dwudziestu sześciu, w tym dwóch poza aktywną służbą (pozostających w dyspozycji FMV). Tym samym liczba ta znalazła się na poziomie poniżej akceptowalności. Jeśli zamówienie zostanie zrealizowane w całości, szwedzkie wojska lądowe będą mieć siedemdziesiąt Archerów.

Straty w potencjale artyleryjskim chce powetować sobie również Londyn. Przypomnijmy, że Brytyjczycy przekazali Ukraińcom aż trzydzieści dwie armatohaubice AS90 (w Royal Artillery służące pod oznaczeniem Gun Equipment 155 mm L131) z osiemdziesięciu dziewięciu posiadanych. Zresztą ich czas już dawno przeminął i nie wskazuje na to tylko nazwa: AS90 (Artillery System for the 1990s – system artyleryjski na lata 90.). Ten sprzęt jest po prostu przestarzały. Ich następców znaleziono właśnie w szwedzkich Archerach. W marcu ogłoszono porozumienie, w którego myśl British Army odbierze czternaście Archerów (pierwsze sztuki dotarły we wrześniu). Dla Brytyjczyków zakup ten będzie miał charakter pilnej potrzeby operacyjnej, ale będzie jedynie pomostowy. Londyn zamierza bowiem – w ramach programu Mobile Fire Protected (MFP) – zakupić pełnoprawnego następcę AS90, a w ostatnim czasie zdecydował się na przyspieszenie programu i pierwsze nowe jednostki artyleryjskie mają pojawić się w uzbrojeniu królewskiej artylerii już w 2027 roku, nie zaś jako to było wcześniej – w 2029.