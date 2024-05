Sporne terytorium na mapie. Czym Brytyjczycy będą bronić Falklandów?

Falklandy to terytorium brytyjskie, do którego prawa rości sobie Argentyna. Oba państwa stoczyły o archipelag wojnę w 1982 r. Od tego czasu Wielka Brytania utrzymuje embargo na dostawy do Argentyny uzbrojenia mogącego potencjalnie stanowić ponowne zagrożenie dla brytyjskiego zwierzchnictwa nad Falklandami. Przez ponad 40 lat plan był realizowany z powodzeniem, ale Argentynie w końcu udało się pozyskać relatywnie nowoczesne wielozadaniowe samoloty bojowe. Przedstawiamy czym Brytyjczycy będą bronić Falklandów w przypadku ponownego pojawienie się zagrożenia dla spornych wysp.

Na Falklandach stacjonują wydzielane oddziały ze wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych Wielkiej Brytanii. Kluczowym komponentem ze składu wojsk lądowych jest 16. Pułk Artylerii (16th Regiment Royal Artillery). Jest to jednostka przeciwlotnicza i ma na uzbrojeniu system przeciwlotniczy Sky Sabre. Składa się on z trójwspółrzędnego radaru AMB 3D i wyrzutni pocisków ziemia-powietrze CAMM o zasięgu do 25 km i CAMM-ER o zasięgu 45 km. Są to takie same wyrzutnie jakie zakupiła Polska w ramach programu Narew. Jest to nowoczesny system przeciwlotniczy zdolny do zwalczania zagrożenia z każdego kierunku. Może zwalczać kilkanaście celów jednocześnie. Jest również wyposażony w łącze wymiany danych taktycznych Link 16, co oznacza, że może pozyskiwać i przekazywać dane o celach innym jednostkom w tym samolotom i okrętom wojennym.

Ponadto na wyspie stacjonuje kompania piechoty licząca około 150 żołnierzy wsparta pododdziałami łączności, rozpoznawczymi, logistycznymi i innymi. Dodatkowo ważną rolę pełni oddział inżynieryjny zabezpieczający funkcjonowanie brytyjskiego kontyngentu na Falklandach.

System przeciwlotniczy Sky Sabre © UK MOD © Crown copyright 2023

Komponent sił powietrznych stacjonuje na lotnisku RAF Mount Pleasant. Jego główny element stanowią cztery myśliwce Eurofighter Typhoon Tranche 1. Jest to najstarsza wersja popularnego myśliwca, która praktycznie nie dysponuje możliwością atakowania celów naziemnych, za to jest wyspecjalizowanym myśliwcem przewagi powietrznej – idealnym narzędziem do zestrzeliwania ewentualnych wrogich samolotów zmierzających ku wyspom. Jednocześnie baza RAF Mount Pleasant jest przygotowana na szybkie przyjęcie dodatkowych sił wzmocnienia. Dysponuje między innymi 16 hangarami dla myśliwców oraz licznymi płytami postojowymi zdolnymi pomieścić dalszych kilkanaście maszyn.

Latająca cysterna Voyager w bazie RAF Mount Pleasant © UK MOD © Crown copyright 2021

Samoloty należą do 1435. klucza, którego tradycje sięgają drugiej wojny światowej i heroicznej obrony Malty przed nalotami niemieckich i włoskich samolotów. Zgodnie z tradycją samoloty tego klucza noszą oznaczenia "Faith", "Hope", "Charity" i "Desperation". Samoloty są uzbrojone w pociski powietrze–powietrze średniego zasięgu naprowadzane radarowo i krótkiego zasięgu naprowadzane na podczerwień. Do tej pory Eurofightery nie miały po stronie argentyńskiej godnego siebie przeciwnika. Wraz z pozyskaniem przez Argentynę F-16 sytuacja uległa zmianie i chociaż patrząc na suche liczby brytyjskie samoloty nadal mają przewagę, to wynik ewentualnego starcia będzie bardziej zależał od konkretnej sytuacji taktycznej i umiejętności pilotów. Tym bardziej, że RAF dysponuje czterema samolotami, a Argentyna będzie miała 24 F-16. Ponadto Royal Air Force dysponuje na Falklandach samolotem transportowym A400M i latającą cysterną A330MRTT Voyager.

Falklandy są co pewien czas odwiedzane również przez duże okręty wojenne Royal Navy. Na zdjęciu niszczyciel HMS Edinburgh typu 42 © UK MOD © Crown copyright 2007

Royal Navy rutynowo utrzymuje jedną fregatę do patrolowania południowego Atlantyku. Jest to ogromny obszar i okręt nie jest cały czas obecny w pobliżu Falklandów. Codzienną służbę dozorową na archipelagu pełni okręt patrolowy typu River Batch 2 HMS Forth. Okręt ma 90 m długości i 2000 ton wyporności. Uzbrojenie jest typowe dla jednostek patrolowych i składa się z działka Bushmaster kaliber 30 mm, kilku karabinów maszynowych kal. 12,7 mm i broni ręcznej. Okręty mają lądowisko dla lekkiego śmigłowca, np. Wildcat, ale nie mają hangaru, więc śmigłowiec nie jest ich etatowym wyposażeniem.

Okręt patrolowy HMS Forth © UK MOD © Crown copyright 2022

Do rutynowych zadań okręt wykorzystuje skromną infrastrukturę portową, zwłaszcza w Stanley – największej osadzie archipelagu. Jednak wszystkie prace serwisowe i remontowe są prowadzone w RPA. W marcu tego roku ogłoszono, że brytyjska stocznia Harland & Wolff została wybrana przez lokalne władze do zbudowania na wyspach nowego zaplecza portowego. Wartość projektu jest szacowana na 150 mln funtów.

Żołnierze piechoty w czasie ćwiczeń na Falklandach © UK MOD © Crown copyright 2021

Ostatnią formacją przewidzianą do obrony archipelagu są Siły Obronne Falklandów (Falkland Islands Defence Force). Składają się one z rezerwistów, którzy osiedlili się na wyspach wspieranych przez kilku zawodowych żołnierzy. Całość sił liczy około 40 osób. Jednostka odbywa cotygodniowe ćwiczenia, a w razie potrzeby poszczególni żołnierze są wysyłani na szkolenie specjalistyczne do Wielkiej Brytanii. FIDF jest finansowana całkowicie przez lokalny samorząd, a dowódcą jednostki jest gubernator Falklandów. Jedynym uzbrojeniem jednostki jest broń osobista żołnierzy czyli karabinki SA80. Na wyposażeniu jest również kilka samochodów terenowych Land Rover Wolf.