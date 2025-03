Siewieromorsk pozostanie na Bałtyku. Może zwalczać okręty podwodne

Decyzja ta wydaje się być związana ze statusem byłego okrętu flagowego Floty Bałtyckiej, niszczyciela rakietowego Nastojcziwyj (pierwotnie Moskowskij Komsomolec) projektu 956, który wszedł do służby w 1993 r. Obecnie prawdopodobnie został wycofany z linii i oczekuje na utylizację. Przemawia za tym fakt, że jednostka nie wychodzi w morze od 2022 r. Warto zauważyć, że pojawienie się w jego miejsce Siewieromorska zwiększa potencjał prowadzenia operacji ZOP (zwalczania okrętów podwodnych).

Historycznie Flota Bałtycka utrzymywała ograniczone zasoby do zwalczania okrętów podwodnych w porównaniu z Flotą Północną i Flotą Oceanu Spokojnego. Z uwagi na niezbyt dużą głębokość tego akwenu i wynikające z tego ograniczenie roli operacyjnej jednostek podwodnych kładziono większy nacisk na utrzymywanie jednostek nawodnych, w tym mniejszych okrętów wielozadaniowych. Aby poprawić te zdolności, a także zapewnić przeprowadzenie prób morskich nowych okrętów podwodnych z napędem elektrycznym i spalinowym budowanych w Sankt Petersburgu, dowództwo Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej pozostawiło jednego z Udałojów na Bałtyku.

Być może nie wprost, ale sprawa Siewieromorska wiąże się ze wzrostem napięcia na linii NATO-Rosja. Konfrontacja ta nabrała nowego charakteru w związku z przerwaniem kabli łączących Finlandię z Estonią. 26 grudnia doszło do awarii kabla energetycznego EstLink 2. Usterkę zdiagnozowano, gdy nad instalacją przechodził Eagle S powiązany z rosyjską flotą cieni. Poza tym szkodzeniu uległy również cztery kable telekomunikacyjne, w tym dwa zostały całkowicie przerwane. Statek zatrzymano, gdyż niemal wszystko – w tym podniesiona z dna kotwica Eagle’a S. Na początku marca został zwolniony z aresztu.

Pokłosiem nielegalnego działania rosyjskiego statku stało się rozpoczęcie operacji połączonych sił ekspedycyjnych Nordic Warden z zadaniem ochrony infrastruktury Morza Bałtyckiego. Brytyjczycy administrują systemem reagowania monitorującym zagrożenia i śledzą rosyjską flotę szpiegowską. Później NATO ruszyła z operacją "Baltic Sentry" zakładającą stały nadzór i monitorowanie obszarów Bałtyku o bardzo ważnym znaczeniu. Zapewniać go mają okrętowe grupy zadaniowe i wsparcie z powietrza.

Siewieromorsk (pierwotnie nazywał się Symferopol, a przemianowany został dopiero w 1996 r.) to niszczyciel projektu 1155 Udałoj, który powstał w stoczni Jantar w Kaliningradzie. Do uzbrojenia marynarki wojennej trafił 24 stycznia 1988 r. Okręt ma standardową wyporność 6840 t i pełną sięgającą 7480 t. Długość okrętu wynosi 163 m, szerokość 19 m, zaś zanurzenie 7,8 m.

Napędzany jest czterema turbinami gazowymi o łącznej mocy 80 tys. KM. Ten układ napędowy pozwala osiągnąć maksymalną prędkość 29,5 węzła i zasięg operacyjny 6882 mil morskich. Może pozostawać na morzu do 30 dni bez uzupełniania zapasów. W porównaniu do wcześniejszych radzieckich niszczycieli napęd okazał się bardziej niezawodny niż na przykład turbiny parowe okrętów projektu 956. Zmniejsza to wymagania dotyczące konserwacji i czyni okręt bardziej dostępnym operacyjnie.