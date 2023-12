S-300 do Tadżykistanu. Rosja integruje obronę powietrzną Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym

– Dostarczyliśmy już do Tadżykistanu dwa dywizjony naszych systemów obrony powietrznej S-300, jest to osiem wyrzutni – powiedział Putin.

Podczas rozmowy na Kremlu Putin i Rahmon zgodnie stwierdzili, że stosunki między tymi dwoma krajami mają charakter sojuszniczy i strategiczny. Ich podstawą jest Traktat o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, który wszedł w życie 17 listopada 1993 roku. Nastąpił wzrost wzajemnych obrotów handlowych do 1,5 miliarda dolarów, a rozliczenia w walutach krajowych wzrosły do 82%. W Rosji pracuje ponad milion Tadżyków, którzy zdaniem Putina "wnoszą ogromny wkład w rozwój rosyjskiej gospodarki".

Po zakończeniu rozmów rosyjsko-tadżyckich w Moskwie Putin i Rahmon udali się do Mińska, aby wziąć udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ. Na zakończenie negocjacji w wąskim gronie (prezydenci Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu) 23 listopada odbyła się rozszerzona sesja plenarna.

Nie jest to pierwsze rozmieszczenie systemu z rodziny S-300 w tym kraju Azji Centralnej. W październiku 2019 r. w rosyjskiej 201. bazie wojskowej w Duszanbe poinformowano o uzyskaniu gotowości operacyjnej przez baterię systemu S-300PS, która finalnie pozostawała pod rosyjską kontrolą. Wybuch wojny z Ukrainą w lutym ubiegłego roku spowodował podniesienie gotowości bojowej jej obsługi.

To nie jedyny sprzęt przeciwlotniczy rosyjskiej proweniencji, którym dysponują tadżyckie siły zbrojne. Tamtejsi przeciwlotnicy używają jednej baterii składającej się z trzech wyrzutni zestawów S-125-2M Peczora-2M i dwóch baterii po pięć wyrzutni systemu S-125M1 Newa-1M. Ochrona nieba skupiona jest w szczególności na obszarze stolicy kraju. W zapasach magazynowych pozostają wycofane w 2018 zestawy S-75M Wołchow (75 wyrzutni). Tadżykistan to tylko jeden z elementów cały czas tworzonej przez Rosjan regionalnej struktury obrony powietrznej.

Zwracając się do ministrów uczestniczących w spotkaniu w dniu 22 listopada, Putin zaapelował o dołożenie wszelkich starań, aby "kontynuować i dokończyć prace nad OUBZ jako całością". Innymi słowy Moskwa musi do końca roku czuwać nad wykonaniem narzuconej wizji kształtu tej organizacji o charakterze wojskowo-politycznym. Dzień przed przywołanym spotkaniem minister obrony Siergiej Szojgu w swoim raporcie szczegółowo opisał sposób dalszego tworzenia i integrowania OUBZ (informacje te jednak pozostały niejawne). Według Rosjan dzięki dotychczasowym działaniom i podpisywaniu umów dwustronnych z państwami OUBZ de facto udało się stworzyć wspólną obronę powietrzną (niezależnie od niechęć Armenii, która zdecydowała się pozostać poza strukturą).

Kreml w dalszym ciągu jest gotowy do realizacji dostaw sprzętu na potrzeby zintegrowanego (jednolitego) systemu obrony powietrznej państw członkowskich OUBZ. Do tego paktu polityczno-wojskowego należą obecnie Rosja, Armenia, Białoruś, Kirgistan, Tadżykistan i Kazachstan. Tadżykistan to nie jedyny beneficjent rosyjskich starań w zakresie modernizacji obrony powietrznej OUBZ. W 2013 r. umowę w sprawie ustalenia wspólnego z Rosją systemu podpisał Kazachstan, ale za realizację jej postanowień zabrano się dopiero rok później.